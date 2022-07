Zrušení plošného práva na interrupci v USA vyvolává chaos. Kliniky neví, jestli mohou pečovat o pacientky

„Vaše poštovní směrovací číslo by nemělo určit vaše práva. Kvůli nehoráznému rozhodnutí nejvyššího soudu je to ale realita,“ řekl guvernér Severní Karolíny Roy Cooper.

Deník The New York Times již dříve uvedl, že narostla poptávka po pilulkách vyvolávajících potraty. Nezisková organizace Just the Pill, která tuto péči v několika státech zprostředkovává, uvedla, že v prvních hodinách po rozhodnutí nejvyššího soudu obdržela asi čtyřikrát tolik žádostí o schůzky než běžně dostává za jeden den.

Za ženy se postavily některé americké společnosti. Firmy Nike, Tesla nebo Microsoft už prohlásily, že svým zaměstnankyním proplatí cestu do států, kde jsou potraty legální.

Podle odhadů potraty zřejmě zakáže až polovina amerických států.