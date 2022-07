Francouzský parlament plný extrémů funguje týden. Rozpory se čekají už nyní

„Řadu lidí to znepokojuje, protože Eric Coquerel nezastupuje levici či extrémní levici, ale ultralevici. Je nejvíc nalevo z celého Národního shromáždění,“ vysvětlil sociolog Thierry Martin.

Zadařilo se i straně Le Penové

Do čela parlamentu po historickém úspěchu míří kromě krajní levice i nacionalisté Marine Le Penové. Zisk devadesáti mandátů zúročili, když obsadili hned dvě pozice místopředsedů Národního shromáždění.

Nacionalisté nevyloučili, že při hlasování podpoří koalici prezidenta Macrona v otázkách, které jsou pro ně klíčové, tedy hlavně bezpečnost a imigrace. Prezidenta ale čekají krušné chvíle, až se bude bouřlivě debatovat třeba o kupní síle nebo ochraně životního prostředí.

„Jsme v opozici a budeme jednat o zákonech text po textu podle toho, co je v zájmu země, co odráží klimatické změny a co přináší sociální spravedlnost,“ slíbil poslanec za stranu Zelených Julien Bayou.