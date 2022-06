Izraelský parlament odhlasoval zákon o svém rozpuštění, dočasným premiérem bude Lapid

Ve 120členném parlamentu prošel zákon o rozpuštění v poměru 92:0 hlasům. Koaliční Strana práce a strana Izrael je náš domov se ale hlasování zdržely, protože se nepodařilo odhlasovat i zákon, který by umožnil výstavbu metra v Tel Avivu. Rozhodnutí této otázky by byl velký úspěch končící koalice, čemuž chtěla opozice zabránit.

Hlasováním tak končí práci 24. izraelský parlament zvolený teprve loni. Do sestavení nového bude u moci Lapidova úřadující vláda.

Bennett už ve středu oznámil, že ve volbách kandidovat nebude. Politické strany musejí seznamy svých kandidátek do předčasných voleb dodat do 15. září.

Konec přišel po roce

Bennettova vláda se udržela u moci pouze rok a nastupovala jako kabinet, jemuž se podařilo ukončit dvanáctiletou vládu bývalého premiéra Benjamina Netanjahua. Složena byla ale z osmi názorově velmi odlišných stran. Na to v parlamentním projevu poukázal Netanjahu, když řekl, že končí koaliční experiment.

„Slibovali změnu a ozdravení, nepodařilo se jim to. To se stává, když dáte dohromady nepravou pravici a krajní levici. Jedinou alternativou jsme my – silná, stabilní, odpovědná nacionalistická vláda,“ řekl.

Předseda nyní už rozpuštěného parlamentu Mickey Levy řekl, že ve 24. parlamentu dosáhla nenávist nového maxima. „Byl to velmi složitý Kneset, polarizovaný, v němž se opozice stala koalicí a koalice opozicí,“ řekl. Připomenul ale, že se po třech letech neúspěchu podařilo schválit rozpočet a „nespočet zákonů důležitých pro veřejnost“.