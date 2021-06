Lapid má poslední hodiny na sestavení izraelské vlády, parlament mezitím zvolil prezidentem Herzoga

Netanjahua by mohl vystřídat Bennett

Netanjahu, který stojí v čele vlády dvanáct let, by totiž nemusel vést novou vládu, o jejímž vzniku se nyní jedná. Poté, co se nový kabinet nepodařilo sestavit právě Netanjahuovi, byl vyjednáváním pověřen Jair Lapid, předseda dosud opoziční pravicové strany Ješ Atid.

K Lapidovu táboru se přidal i lídr krajně pravicové strany Jamina Naftali Bennett, a Lapid tak má blízko k sestavení rozmanité vlády z osmi pravicových, středových a levicových stran, jejíž součástí by už nebyl Netanjahuův Likud. Prvním premiérem by se v takovém případě stal Bennett, po dvou letech by ho vystřídal Lapid.

Potenciální nový premiér Bennett je daleko více napravo od Netanjahua, upozorňuje analytik Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. „Mnohokrát řekl, že by nikdy nedopustil vznik samostatného palestinského státu. Naopak prosazuje anexi okupovaných území, to znamená úplně Palestince politicky vymazat.“

Pokud by se Bennett stal premiérem, z jeho osobních vizí by však podle Turečka mnoho nezbylo. „Koalici by spojovalo jen to, že chce odstavit od moci Netanjahua. Je zcela bezprecedentně rozprostřená od leva doprava, poprvé by byla členem koalice i arabská strana, byť by neměla žádného ministra. Výsledný program koalice musí být průnikem jejích zájmů a na nějaké extrémní ideologické pohledy tam zřejmě nebude místo.“