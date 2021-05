Příměří v Gaze bude trvat spíše několik měsíců, myslí si bývalý velvyslanec Pojar

„Troufám si tvrdit, že to bude spíše na několik měsíců až málo let, ale vzhledem k tomu, že bombardování a likvidace infrastruktury Hamásu trvala pouhých 11 dní, tak si myslím, že to nebude trvat sedm let, jako trvalo minulé příměří,“ uvedl Pojar.

Bezpečnostní expert upozornil, že v konfliktu přitom nejde o to, kolik lidí zemře. „Izrael byl okolním světem k příměří v zásadě přinucen. Už neměli příliš mnoho cílů na seznamu, jakým způsobem Hamásu uškodit, takže se rozhodli pro příměří i proto, aby si uchovali dobré vztahy se Spojenými státy,“ vysvětlil Pojar.

Obě se strany se teď snaží podle něj ukázat, že neprohrály. „Hamás počítá mrtvé. Čím více, tím lépe,“ řekl Pojar. Hamás si díky tomuto konfliktu znovu posílil své postavení mezi Palestinci a vůbec na Blízkém východě, dodal.

Izraeli se zase povedlo podle diplomata eliminovat sílu Hamásu a jeho chuť jít do dalšího kola válčení v následujících měsících, možná letech. „Izraelští generálové říkají, že pokud se to povedlo na pět let a více, tak je to úspěch,“ sdělil bývalý velvyslanec.