Rusko vyzvalo Ukrajince v Severodoněcku, aby se vzdali

Bojovníci by měli „zastavit svůj nesmyslný odpor a složit zbraně,“ prohlásil šéf ruského Národního centra řízení obrany Michail Mizincev. Ukrajince vyzval, aby se vzdali do osmi hodin ráno moskevského času (pět hodin středoevropského času). Slíbil také, že civilisté budou z města vyvedeni bezpečným koridorem, ovšem do oblastí, které kontroluje Rusko.

„Začíná se mluvit o tom, že by bylo možné zahájit operaci na osvobození Chersonu. Ovšem to by znamenalo, že ukrajinští obránci by se najednou ocitli v obrácené pozici, než jsou u Severodoněcku. Že by teď byli útočníky, kteří budou bojovat proti pravděpodobně dobře zakopaným Rusům,“ nastiňuje zpravodaj.

Dva američtí vojáci v zajetí

U Charkova upadli do ruského zajetí dva bývalí příslušníci amerických ozbrojených sil, napsal ve středu britský server The Telegraph. Jsou to podle něj patrně první Američané v ruském zajetí. Oba muži, devětatřicetiletý Alexander Drueke a sedmadvacetiletý Andy Huynh, sloužili jako dobrovolníci v ukrajinské pravidelné armádě.

Dvojice se přidala k rostoucímu počtu vojenských dobrovolníků ze Západu, které zajaly ruské síly, včetně přinejmenším dvou Britů, Aidena Aslina a Shauna Pinnera. Ty soud samozvané Doněcké lidové republiky jako „žoldnéře“ odsoudil k trestu smrti.

Zajetí Američanů může podle serveru posloužit Kremlu jako důkaz, že se Spojené státy přímo zapojují do války, a Putin zřejmě bude požadovat od Ameriky významné ústupky za osvobození zajatců.

Ukrajinci prý dostali jen desetinu požadovaných zbraní

Ukrajinci si stěžují, že zatím dostali jen deset procent zbraní, o které žádali své spojence. Podle Pavla Macka, generálporučíka ve výslužbě, je za tím více důvodů. „Tím první je, že na začátku jsme dávali techniku, která byla rychle použitelná ukrajinskými silami. Byla to technika bývalé sovětské provenience a bylo jí málo,“ uvedl Macko ve vysílání ČT.

„Ukazuje se, že velmi pomalu reagujeme. Jednak není jednoduché dostat techniku, munici a další vybavení na ukrajinské území a potom ke koncovým uživatelům,“ dodává generálporučík. Rusové podle něj totiž přerušují dodávky zbraní ostřelováním klíčových dopravních uzlů.