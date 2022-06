Rusové se snaží usadit v centru Severodoněcku, uvádí ukrajinská armáda. Všechny mosty do města jsou zničeny

„Garantuje se bezpečná evakuace všech civilistů bez výjimky v rámci humanitárních konvojů do míst dočasného pobytu,“ sdělil také Mizincev. Generál upřesnil, že ruská strana navrhuje evakuaci civilistů do města Svatove, které leží na území takzvané Luhanské lidové republiky (LNR), tedy mezinárodně neuznávaného útvaru, který na východní Ukrajině vyhlásili proruští separatisté.

„Ruská federace se zaručuje za ochranu života a dodržení všech pravidel ženevské úmluvy týkajících se nakládání s válečnými zajatci, stejně jako tomu bylo v případě těch, kdo se dříve vzdali v Mariupolu,“ uvedl ruský generál Michail Mizincev. Ukrajinští vojáci mají podle Moskvy složit zbraně ve středu od osmi do patnácti hodin moskevského času (od 7:00 do 14:00 SELČ).

V jižní části Ukrajiny už několik dní pokračuje ukrajinská protiofenziva mezi městy Mykolajiv, které je pevně v ukrajinských rukách, a Cherson, který je okupován. Informoval o tom zpravodaj ČT na Ukrajině Jakub Szántó.

Dodal, že na jednom místě se Ukrajinci dostali do vzdálenosti osm kilometrů od Chersonu. To by podle něj znamenalo, že se na tomto místě posunula fronta za posledních čtrnáct dní zhruba o deset až patnáct kilometrů. Označil to za velký úspěch pro ukrajinské obránce.

Zároveň by to znamenalo, že se Rusové nyní soustřeďují téměř výhradně na ofenzivu na Donbasu. Ukrajinci tak mohli na jihu přejít do ofenzivy, a to navzdory tomu, že i zde čelí velké ruské dělostřelecké převaze. Jedním z cílů je jednak osvobození Chersonu, jednak vytlačení Rusů co nejdále od Mykolajivu, dodal Szántó. V tomto městě žilo před válkou 480 tisíc obyvatel, nyní je to zhruba polovina.

Kyjev: Od Západu jsme dostali málo zbraní

Ukrajina obdržela jen deset procent zbraní, o které žádala své spojence. Podle agentury Interfax-Ukrajina to v úterý uvedla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Ukrajina bez pomoci Západu válku proti Rusku vyhrát nedokáže, dodala. „Nehledě na to, jak velké úsilí Ukrajina vynakládá a jak profesionální je naše armáda, bez pomoci západních partnerů tuto válku nedokážeme vyhrát,“ uvedla náměstkyně. „Z toho, oč Ukrajina požádala a co potřebujeme, jsme dostali asi deset procent,“ dodala. Západ by podle ní měl dodávky zbraní urychlit a je nutné stanovit jasné termíny jejich předání.

Západní země slíbily Ukrajině zbraně odpovídající standardům Severoatlantické aliance, včetně moderních amerických raketometů. Mnohé dodávky však provázejí průtahy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podobně jako Maljarová znovu apeloval na Západ, aby Ukrajině rychleji posílal více zbraní a vojenské techniky. Rusko jich má podle něj „desetkrát, stokrát více“. Ukrajinské armádě chybí především dostatek dalekonosných zbraní a obrněných vozidel, uvedl podle agentury AFP Zelenskyj.

Západní pomoc je roztříštěná

Západní pomoc je podle bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého roztříštěná a v rozsahu bojů na Ukrajině často nemá tak významnou roli. Nejvíce pomoci podle něj na Ukrajinu přichází stále ze Spojených států, Velké Británie, České republiky a Polska.

„Tady má hodně másla na hlavě Německo, Francie a Itálie. Protože Německo sice přislíbilo velké množství výzbroje, ale ty dodávky zatím stále neběží a Němci je neustále odkládají,“ řekl Mikulecký v pořadu Události, komentáře.

S tím souhlasí i místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL). „Jestli se nerozhoupe Francie a Německo, tak ten vývoj nebude tak pozitivní, jak by to bylo možné,“ řekl k tomu. „Musí se rozhodnout, jestli chtějí dělat byznys, nebo jestli chtějí bezpečí v Evropě,“ dodal. Pokud se tyto státy aktivně přidají k těm, kteří na Ukrajinu dodávají techniku, může to podle něj znamenat rychlý zvrat ve válce.