Papež podpořil ukrajinský lid, řekl po audienci Fiala. Františka pozval do Česka

Část setkání papež a český premiér věnovali ruské agresi na Ukrajině a osudu Ukrajinců, z nichž mnozí nalezli útočiště v evropských zemích, včetně České republiky. „Papež vyjádřil opravdu velkou podporu ukrajinskému lidu a jeho spravedlivému zápasu. Myslím si, že je pro nás důležité, abychom mysleli na utrpení Ukrajinců a pomáhali jim všemi prostředky, které máme,“ prohlásil ve Vatikánu český premiér.

Papež si podle Fialy „jasně uvědomuje nespravedlnost ruské agrese“, na žádné vzájemné rozpory ohledně pohledu na situaci na Ukrajině prý během debaty s Františkem nenarazili.

Fiala, který papeži jako dar kromě jiného přivezl také ukrajinský vyšívaný šál s motivem holubice míru, podle svých slov při setkání s Františkem připomněl veškerou podporu, kterou Ukrajině Česko poskytuje v humanitární i vojenské oblasti.

Papežova návštěva na Ukrajině, o níž se opakovaně uvažuje, by podle českého premiéra měla význam. „Aniž bych chtěl interpretovat názory papeže Františka, tak si myslím, že by to bylo jeho přáním. Ale musí pro to být podmínky, včetně zdravotních,“ řekl Fiala.