The Guardian: Severoirské volby zintenzivní debatu o jednotném Irsku

Katolická Sinn Féin získala 27 z 90 křesel. Její hlavní soupeř, Demokratická unionistická strana (DUP), si jich připsala 25. Podle The Guardian je to dramatická změna, protože se dlouho počítalo s tím, že v Severním Irsku bude trvalá většina pro svazek s Velkou Británií.

The Guardian slova politiků Sinn Féin považuje za jasnou zprávu pro britského premiéra Borise Johnsona, že referendum o sjednocení Irska a Severního Irska je na pořadu dne. I když pro něj podle dosavadních průzkumů v Severním Irsku není většina, Sinn Féin věří, že by se to během pěti až deseti let mohlo změnit.

Podle velkopáteční mírové dohody z roku 1998, která ukončila letitý konflikt v Severním Irsku, by mělo být referendum vyhlášeno, pokud se bude zdát, že většina obyvatel chce sjednocené Irsko.

Vítězství Sinn Féin, která se právě na základě mírové dohody už léta podílí na severoirské exekutivě, ale rezonuje i za hranicemi irského ostrova. Jednou z prvních gratulantek byla skotská premiérka Nicola Sturgeonová, která rovněž vede kampaň za odtržení od Spojeného království. Na twitteru její vítězství označila za „skutečně historický výsledek“.

Severní Irsko teď čeká dost možná složité vyjednávání o příští vládě. Výrazně ho komplikuje otázka takzvaného severoirského protokolu, kvůli kterému Severní Irsko částečně ztratilo dosavadní pevná pouta s Velkou Británií protože musí dodržovat pravidla jednotného trhu EU. Lídr DUP Jeffrey Donaldson se už nechal slyšet, že nevstoupí do nové vlády, dokud se Londýn s protokolem „nevypořádá“.