Izrael se snažil o zdrženlivost, Lavrov ale křehkou neutralitu ničí, říká zpravodaj ČT

Jak se Izrael krůček po krůčku přiklání ke Kyjevu a Západu, naplňují se obavy, že jedním z odvetných opatření Moskvy bude namíření propagandy vůči Izraeli i Židům. „Nemusí to být oficiální Rusko jako v případě výroku Lavrova, mohou to být trollí farmy nebo na Kreml napojená média a sociální sítě,“ nastiňuje Borek.

Borek vysvětluje, že Izrael na konci února váhal s podporou Kyjeva i proto, že v Rusku i na Ukrajině žijí početné židovské komunity. „Měl strach z toho, že nakonec budou Židé terčem antisemitských tirád. A to se děje. Ruská propaganda má schopnost vytvářet úplně virtuální světy, zároveň má – a to platí i pro Ukrajinu – tradici antisemitismu,“ říká korespondent.

Židé v Rusku nevidí perspektivu

Za dva měsíce ruské invaze na Ukrajinu Izrael eviduje takřka šest tisíc židovských přistěhovalců z Ruska. Obvykle země takové číslo registruje za celý rok. Podle Borka to ukazuje na to, že ruští Židé často nevidí v nejrozlehlejší zemi světa perspektivu. Zpravodaj ale podotýká, že dvě tisícovky Židů do Izraele zamířily, vyzvedly si tam pasy a zase se vrátily do Ruska. Izraelský pas pro ně je určitou zálohou, kdyby se chtěli přesunout v budoucnu.

Snadné získání pasu, má-li člověk židovské kořeny, je součástí izraelské politiky, kterou chce země přitahovat Židy z ohrožených oblastí. Vyvolává to ale i skepsi, protože do Svaté země míří i lidé, kteří nejsou jako Židé vnímáni z náboženského hlediska, ale pouze z pohledu státu Izrael.

Navíc kupříkladu Židé, kteří uprchli z Etiopie, mají problém, aby se jejich příbuzní dostali za nimi do Izraele, a přitom ukrajinským a ruským Židům vycházejí úřady vstříc snadněji. „Je tu jistá žárlivost, pocit nespravedlnosti u přistěhovaleckých komunit z jiných zemí,“ konstatuje z Izraele zpravodaj ČT David Borek.