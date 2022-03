Tchaj-wan se obává invaze. Peking by se tím dostal do války s USA, tvrdí sinolog

Peking i poté, co Rusko rozpoutalo nové kolo války proti Ukrajině, opakuje, že sjednocení s ostrovem je vysokou prioritou. „Otázka Tchaj-wanu se týká svrchovanosti a územní celistvosti Číny. Jakékoli pokusy podporovat separatistické síly budou marné,“ prohlásil mluvčí Úřadu Státní rady pro záležitosti Tchaj-wanu Ču Feng-lien.

Při jednání s americkým prezidentem Joem Bidenem proto zajímal čínského vůdce Si Ťin-pchinga osud Tchaj-wanu víc než konflikt na východě Evropy. Bez pomoci Washingtonu by tchajwanští vojáci čelili masivní přesile.

Do karet by obráncům ale hrála geografie. „Je snazší přesunout tanky přes ukrajinské pláně než lodě a letadla přes Tchaj-wanskou úžinu,“ komentuje politolog Jean-Pierre Cabestan.

Sinolog Rudolf Fürst paralelu mezi Tchaj-wanem a Ukrajinou nevidí. „To by Čína musela být připravena jít do války se Spojenými státy,“ říká jednoznačně. „Bidenova administrativa jasně řekla, že nebude přihlížet, pokud by v Tchaj-wanské úžině vypukla válka,“ připomíná Cabestan.

Spojené státy uplatňují vůči Tchaj-wanu politiku strategické nejednoznačnosti, kdy schválně neříkají, zda by mu přišly vojensky na pomoc, aby ho na jednu stranu nemotivovaly k vyhlášení nezávislosti, po níž by invaze téměř jistě přišla, a na druhou stranu aby odradily komunisty od pokusu o silové řešení. Biden se loni na podzim na jedné tiskové konferenci uřekl a sdělil, že Američané by armádu poslali, po čemž následovalo ujišťování americké diplomacie, že na politice nejednoznačnosti se nic nemění.

Rusko-čínské partnerství

Peking ruskou invazi bedlivě sleduje. Zajímá ho vojenská taktika, reakce Západu a účinnost sankcí a podle analytiků výsledek ovlivní plány komunistů. Čína má totiž ambiciózní celosvětové cíle a válka by jejich plnění zpomalila a vytvořila by vážné problémy pro obchod a investice.