Rodila, když začala invaze, syna poprvé viděla v krytu. Přesto se Marija zatím nechystá Ukrajinu opustit

Kvůli problémům v těhotenství Marija Šostaková v jedné z kyjevských porodnic ležela ještě pár dní před prvními kontrakcemi. Ty začala cítit v den, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. „Možná to zní zvláštně, ale když jsem rodila, tak to byl skutečně jediný okamžik, kdy jsem úplně zapomněla na to, že za okny se právě bojuje,“ vzpomíná nyní.

Marijina syna zdravotníci okamžitě po narození odnesli do krytu. Ona musela na operaci. „Zhruba čtyři hodiny jsem nevěděla, kde jsou (můj manžel a syn). Pak se znovu ozvaly sirény a zdravotníci mě převezli do krytu. Tam, v bunkru, jsem poprvé uviděla svého syna,“ vypráví.

Z bunkru „útěk“ na chalupu

O pár hodin později slyšela výbuchy – podle ukrajinských úřadů zasáhla ruská střela obytný dům, který leží zhruba čtyři sta metrů od porodnice. Marija se proto rozhodla hlavní město co nejdřív opustit.

„Představovala jsem si to jinak, slavnostněji, s květinami. Rodiče, přátelé, známí by nás přišli přivítat a udělali bychom si fotku na památku,“ říká Šostaková. Namísto oslav ale rodina nasedla do auta a odjela na chalupu na předměstí Kyjeva. K tomu se v tu chvíli blížil konvoj ruských tanků a dělostřeleckých vozidel.

Cesta z chaty na hranice by trvala několik dní a Marijin syn nemá rodný list – to jsou hlavní důvody, proč zatím o odchodu z Ukrajiny novopečená maminka neuvažuje. Ve vesnici, ve které teď je, navíc sirény zní jen výjimečně. Nejvíc proto teď řeší to, jak dostat svého syna na první lékařskou prohlídku.