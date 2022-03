Z Ukrajiny už uprchly dva miliony lidí. Země, které je přijmou, dostanou peníze z fondu USA

„Z fondu půjdou peníze na pomoc v humanitární oblasti, vojenské a dalších. Dohromady celý balík by měl být 6,4 miliardy amerických dolarů (přes 140 miliard korun) na pomoc Ukrajině,“ uvedla Bachusová. Podle Heleny Stehlíkové z tiskového odboru americké ambasády půjdou peníze do všech zemí včetně Ukrajiny.

Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people. Two million.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena koncem února požádala Kongres, aby kvůli konfliktu na Ukrajině tyto prostředky uvolnil. Podle stanice BBC by 3,5 miliardy dolarů mělo dostat americké ministerstvo obrany na výdaje spojené s konfliktem na Ukrajině. Podle agentury AP peníze zamíří hlavně do zemí ve východním křídle NATO.

Další zhruba tři miliardy dolarů mají jít na hospodářskou, humanitární a bezpečnostní pomoc Ukrajině a sousedním zemím. Tuto část fondů by mělo dostat ministerstvo zahraničí či americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Podle Bachusové se americká ambasáda v Praze snaží usnadnit proces uprchlíkům, kteří mají kontakty v USA, pokud by chtěli směřovat do Ameriky. „Nejlepší je podívat se na webové stránky ambasády, kde je celý standardní proces detailně popsán i v ukrajinštině. Pro rodinné příslušníky Američanů je zjednodušený,“ uvedla Bachusová. Důrazně nedoporučila uprchlíkům cestovat do USA na turistická víza. „Kvalifikují se tím do jiné kategorie a mohlo by jim to v budoucnu velmi ztížit situaci,“ uvedla.