Ruští boháči hledají nového lídra za Putina, změna může být v řádu týdnů, řekl historik Kelin

„On (Zubov) mluví o pyramidě, kde 80 procent obyvatel žije v chudobě nebo na její hranici, většina z nich podporuje válku (na Ukrajině) a věří státní propagandě,“ zahájil popis situace v Rusku v diskuzním pořadu Kelin. Následuje prý skupina 18 až 19 procent lidí, kteří jsou vzdělanější, s válkou většinou nesouhlasí, ale jsou často závislí na státu.

„A pak je tu ta špička pyramidy, to jedno až dvě procenta, co prodala svědomí za miliardové zisky. Tihle lidé už teď panikaří kvůli sankcím, nejsou už tak docela loajální a hledají nového lídra, který by nechal systém (v Rusku) takový, jaký je, ale zajistil jim původní benefity,“ popsal Kelin. Zároveň dodal, že podle Zubova změna nastane v řádu týdnů.

Oligarchové na Putina „nedosáhnou“

Kelin se ale obává, že sami ruští oligarchové na Putina, který si tohle všechno uvědomuje, nedosáhnou. „Bojí se (Putin) i vzpoury části armády, dnes si oligarchy už ani nepustí blízko. Věřím, že tenhle krunýř dokáže prolomit jen člověk se zkušenostmi z KGB, který zná Putinovo myšlení a je chytřejší než on,“ zamýšlí se Kelin.

Na obrovskou socioekonomickou nerovnost v Rusku poukázal v diskuzi i politický geograf Michael Romancov, podle nějž jedno procento nejzámožnějších Rusů vlastní asi 74 procent veškerého bohatství v zemi. A to i díky obrovskému nerostnému bohatství, kterým Rusko oplývá.

„Řeka petrodolarů, která v posledních desítkách let do Ruska plynula, byla tak obrovská, že i když to jedno procento (nejbohatších) většinu defraudovalo, tak na obyčejné Rusy přece jenom začalo něco zbývat,“ popsal Romancov.

A život lidí, kteří byli ještě v 90. letech zvyklí na to, že jim několik měsíců nepřišla výplata nebo důchod, se tak podle jeho názoru objektivně zlepšil. „To stačilo, aby u nich Putin vyvolal pocit blahobytu a relativního bezpečí,“ tvrdí Romancov.