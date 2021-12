Čína chce na hrách v Pekingu bodovat zelenou energií. Stavba elektráren ale dopadá na farmáře

„Přišli bez povolení a zabrali naši půdu“

Ne pro všechny jsou ale solární a větrné elektrárny přínosem, neboť často nahrazují zemědělské farmy. „Přišli sem bez našeho povolení a rychle zabrali naši půdu. Jaký je rozdíl mezi tím a japonskou invazí (za druhé světové války)?“ stěžuje si zemědělec Pchi.

Státní společnosti začaly s mohutnou výstavbou slunečních a větrných elektráren v Che-peji po roce 2015, kdy Peking získal pořadatelství her. Úřady slibovaly, že projekt obyvatelům pomůže dostat se z chudoby, podle některých drobných zemědělců ale kvůli němu přišli o obživu.

„Řekli nám, že se jedná o pozemky, které se nedají jinak využít, ale ve skutečnosti je to velmi dobrá zemědělská půda. Měli jsme dostat tři tisíce jüanů (deset a půl tisíce korun) za čtyřicet arů, ale nakonec jsme nedostali nic,“ uvádí bývalý zemědělec Sü Wan.

Protestující farmáři končí za mřížemi

Farmář Pchi tvrdí, že je k podpisu smluv o pronájmu půdy přinutili zástupci státní korporace. Kdo odmítl, toho policisté zadrželi nebo zbili. „Při podpisu smlouvy bychom aspoň měli mít možnost přečíst si, co v ní stojí, ne? Ale řekli nám podepište to, nebo půjdete do vězení.“

Pchi strávil po protestech za mřížemi čtyřicet dní za nezákonné shromažďování a rušení klidu, jeho soused dokonce devět měsíců. „Je to jako mafie. Pokud to chcete nahlásit, umlčí vás, odsoudí a uvězní,“ podotýká Pchi.

Vláda chce, aby do konce dekády pocházela čtvrtina v Číně spotřebované energie z nefosilních zdrojů. Aby toho dosáhla, bude podle odhadů potřebovat dalších třicet až čtyřicet tisíc kilometrů čtverečních plochy.