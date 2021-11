Z Macaa učinil druhé Las Vegas, Stanley Ho se narodil před sto lety

Ho se narodil v Hongkongu na počátku dvacátých let dvacátého století. Rodina byla početná a její kořeny sahaly do Nizozemska, odkud přišel jeho pradědeček a následně se v Číně oženil. Možná po něm získal Stanley Ho obchodní talent. Na bohatou rodinu ale dolehla Velká hospodářská krize. I to bylo impulsem pro stěhování společně s válečným postupem Japonska. Do Macaa se tedy Ho dostal za druhé světové války. A začal budovat svoje první impérium.

„Byl jsem velmi chudý, začínal jsem s deseti dolary, to byl můj kapitál,“ vzpomínal v rozhovoru pro Reuters. Nejdříve během války pašoval právě do Macaa luxusní zboží, v roce 1943 pak založil firmu na výrobu kerosinu, leteckého benzinu, který byl v době vrcholícího celosvětového konfliktu potřeba pro pohon celé válečné mašinerie.

Následně se věnoval zejména stavebnictví. To v letech po válce prosperovalo. Obzvlášť v nedalekém rozpínajícím se Hongkongu. V šedesátých letech získal spolu s několika společníky exkluzivitu na podnikání v oboru hazardních her. Portugalskou koloniální správu přesvědčil argument, že Ho do Macaa přitáhne turisty a opraví infrastrukturu. Nabídnutou šanci Ho využil bezezbytku.