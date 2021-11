Pandemie ve světě: Slovensko chce omezit pohyb neočkovaných, incidence v Německu překonala hodnoty z jara

Slovensko zaznamenalo nové maximum potvrzených nových případů koronaviru navzdory tomu, že dokončených laboratorních testů mírně ubylo. Pozitivní výsledek ukázal každý třetí test.

Vedle rychlejšího šíření koronavirové infekce v zemi dál stoupá počet covidových pacientů v nemocnicích. Ve čtvrtek jich bylo 1964, tedy nejvíce od poloviny letošního dubna, kdy v zemi doznívala silná druhá vlna nákazy. Výraznou většinu ze zmíněné skupiny hospitalizovaných v posledním období tvoří lidé, kteří nebyli plně naočkováni proti covidu-19. Kvůli vyššímu počtu hospitalizovaných zdravotnická zařízení, která dlouhodobě čelí nedostatku personálu, začala odkládat některé operace.

Slovenské úřady potvrdily za čtvrtek dalších dvacet úmrtí na covid-19. Dvouciferné denní přírůstky zemřelých na toto onemocnění má země nepřetržitě od 24. října.

Neočkovaní jen do práce, na nákup a k lékaři

Konzilium odborníků navrhuje zpřísnit opatření, změny by se měly dotknout zejména neočkovaných. Ti by měli mít v „černých“ okresech (s nejhorší epidemickou situací) zákaz vycházení podobný tomu, který v zemi platil během zimy. Mohli by tak chodit jen do práce, k lékaři nebo na nákup základního zboží.

Očkovaní a lidé po prodělání nemoci by naopak měli mít větší svobodu – mohli by konzumovat v interiérech restaurací nebo se ubytovávat v hotelech, což teď není v „černých“ okresech možné.

Školám s významným počtem tříd v karanténě experti navrhují přejít na distanční výuku, maximálně však na dva týdny, než se situace zlepší. „Nedovolíme, aby děti trpěly za to, že jsou dospělí nezodpovědní, nedodržují opatření a nedali se očkovat,“ uvedla členka konzilia Elena Prokopová.

Experti také navrhují zvážit povinné očkování v některých oblastech, podobně jako tomu je v jiných státech EU. Apelují také na zrychlení podávání posilujících dávek vakcíny. Navzdory výraznému zhoršování situace totiž postupuje očkování kvůli nízkému zájmu obyvatel pomalu. Slovensko se v EU řadí k zemím s nejnižším podílem naočkovaných a v souvislosti s rychlejším šířením koronavirové nákazy ho některé státy zařadily na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí.