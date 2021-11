Česko zatím zůstane z pohledu Němců bezpečnou zemí, oznámil velvyslanec Kafka

Lidé z oblastí, které Německo považuje za vysoce rizikové, musí před cestou do země vyplnit registrační formulář. Kdo k němu přiloží osvědčení o vakcinaci či prodělaném covidu, nemusí již plnit další povinnosti. Cestující, kteří nejsou očkovaní ani po nemoci, však musí po příjezdu do Německa nejméně na pět dnů do karantény, potom mohou podstoupit PCR test, a je-li negativní, karanténa končí. Bez testu končí až po dvou týdnech.

Děti do dvanácti let, které se nemohou očkovat, musí do karantény také, a to na pět dní. Karanténě se však vyhnou například lidé v tranzitu, povoleny jsou i návštěvy Německa kratší než 24 hodin. Registrovat se ani podstoupit karanténu nemusí pendleři, případně žáci a studenti dojíždějící přes hranice.