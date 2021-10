Novým japonským premiérem je exministr zahraničí Kišida, krátce před volbami nahradil Sugu

Podle agentury Reuters obsadí třináct z dvaceti vládních postů lidé, kteří dosud členy vlády nebyli. Nejdůležitější posty ale mají připadnout spojencům expremiéra Abeho nebo končícího ministra financí Taróa Asóa. Nová vláda má složit přísahu ještě v pondělí, Kišida by měl parlamentu předložit vládní program v pátek.

Zemi čekají volby

Kišida minulý týden ve střetu už Sugu nahradil v čele japonské vládní Liberálnědemokratické strany (LDP), když ve druhém kole volby porazil ministra zodpovědného za kampaň očkování proti nemoci covid-19 Taróa Kóna. Bylo tudíž zřejmé, že se Kišida stane premiérem vzhledem k tomu, že LDP má v parlamentu většinu.

Dosavadní předseda strany a vlády Jošihide Suga začátkem září nečekaně oznámil, že mandát obhajovat nebude. Suga stanul v čele vlády v loňském roce a zpočátku se těšil velké popularitě, která dosahovala kolem sedmdesáti procent. Během roku ale klesla až na třicet procent. Kritici vládě vyčítají špatný přístup k epidemii covidu-19, organizaci olympijských her v době pandemie a také korupční skandály funkcionářů LDP.

Hlavním úkolem 64letého Kišidy nyní bude rychle se vypořádat s pandemií a dalšími domácími a globálními výzvami. Řízení země převzal nedlouho před blížícími se volbami, které by se měly konat v příštích týdnech. Agentura Kjódó s odvoláním na zdroje z okolí nového premiéra napsala, že Kišida chce volby do dolní komory parlamentu už 31. října. To je dříve než v první polovině listopadu, jak se původně očekávalo.