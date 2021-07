V předvečer olympijských her hlásí Japonsko nejvyšší nárůst covidu od ledna

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman kvůli tomu začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia čeští sportovci.

„Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů,“ uvedl ČOV v tiskové zprávě.

Šéf olympijských ceremoniálů skončil kvůli vtipu o holocaustu

Organizátoři olympijských her v Tokiu aktuálně řeší také jeden skandál. Výbor odvolal vedoucího týmu zodpovědného za zahajovací a závěrečný ceremoniál kvůli vtipu, který pronesl v roce 1998 o holocaustu. „Hluboce se omlouváme za takový vývoj den před zahajovacím ceremoniálem,“ řekla předsedkyně organizátorů Seiko Hašimotová.

„Ceremoniál to neovlivní, jeho režisér má své zástupce. Japonci mají vše perfektně připravené,“ uvedla zpravodajka ČT Barbora Šámalová přímo z dějiště Her. „Je to další z trapasů, které provázejí tyto Hry,“ dodala.