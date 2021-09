Němci volí nový Spolkový sněm. Bez Merkelové a možná největší v historii

Po skončení voleb je nejdřív spočítán podíl mandátů, který jednotlivé strany ve Spolkovém sněmu získají. Základem pro to jsou druhé hlasy všech stran, které se do Spolkového sněmu dostaly (překročily pětiprocentní hranici nebo získaly v první volbě alespoň tři obvody ).

Druhý hlas je navzdory svému názvu důležitější než ten první. Volič vybírá stranu , aniž by mohl vyjádřit preference v rámci její zemské kandidátní listiny. To znamená, že přímo strana pořadím na kandidátce ovlivňuje to, kdo za ni bude z dané spolkové země vyslán do Berlína. Jednoduše řečeno – čím vyšší pozice na kandidátce, tím větší šance na zvolení.

Analytici z Bertelsmann Stiftung dokonce varovali, že pokud voliči rozdají první a druhé hlasy různým subjektům, může mít nový Spolkový sněm skoro tisíc poslanců. „Pro jeho reputaci a schopnost pracovat by to bylo extrémně škodlivé, vyloučeno to ovšem není,“ tvrdí.

S nárůstem počtu poslanců samozřejmě rostou i náklady. V případě, že by jich bylo i v dalších čtyřech letech stejně jako nyní (709), daňové poplatníky by to stálo o 333 milionů eur víc, než pokud by Spolkový sněm fungoval o základním počtu 598 poslanců. A pokud by bylo poslanců 800, náklady by vzrostly o 605 milionů, v případě devíti set poslanců dokonce o 905 milionů, spočítalo Sdružení daňových poplatníků.

Vedle finanční stránky je tu i čistě praktická obtíž – kam všechny členy parlamentu a jejich asistenty posadit? Velká přístavba Spolkového sněmu má být dokončena nejdřív v roce 2022, letos v prosinci má stát alespoň budova z prefabrikovaných dřevěných modulů. Do prvního zasedání nového Spolkového sněmu to ale nebude.

Předseda sněmu Wofgang Schäuble považuje neschopnost politiků dohodnout se na smysluplné reformě volebního systému za „jedno z největších zklamání tohoto volebního období“.

K drobné úlevě by mohlo dojít od roku 2024, kdy se sníží počet volebních obvodů z 299 na 280. Ani to ale nebude stačit. Příprava komplexní novely volebního zákona tak čeká až na nově zvolený Spolkový sněm. Ať už bude jakkoliv velký.