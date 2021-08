Česko podle Hamáčka nezastaví deportace Afghánců. Kulhánek svolal krizový štáb ministerstva

Podle některých expertů jsou bojovníci Talibanu nyní vojensky nejsilnější od roku 2001 a pod kontrolou mají asi 65 procent území Afghánistánu, odkud se začali koncem dubna stahovat vojáci Spojených států a NATO.

Rychlý postup radikálů přiměl některé země ke krokům na ochranu a stažení svých pracovníků. Spojené státy tam s tímto cílem posílají 3000 vojáků a Británie 600. Britský ministr obrany Ben Wallace řekl, že Británie by se mohla do Afghánistánu vrátit. Podle něj by se tak stalo, kdyby v zemi začala působit teroristická síť al-Káida a ohrožovala by Západ.