Špionážní kauza Pegasus hýbe Francií, Macron svolal bezpečnostní radu státu

Podle serveru BBC jsou na seznamu i čísla princezny Latífy, dcery dubajského vládce Muhammada bin Rašída Maktúma, a princezny Háji, jeho bývalé ženy. Princezna Latífa v únoru zveřejnila video, na němž tvrdila, že je proti své vůli zadržována v hlídané vile a bojí se o život. V minulosti se pokusila ze Spojených arabských emirátů uprchnout, podle právníků má nyní větší svobodu a patrně i cestuje. Princezna Hája se v roce 2018 uchýlila do Británie, kde soud rozhodl, že ji bývalý manžel zastrašoval.

Dalšími možnými cíli programu Pegasus mohli být i lidé blízcí novináři Chášakdžímu, který byl v roce 2018 zavražděn v Istanbulu. BBC píše, že se na zveřejněném seznamu objevilo číslo novinářovy ženy, jejíž telefon byl napaden pomocí softwaru Pegasus půl roku před Chášakdžího smrtí.

Neznámý pachatel se pokusil dostat i do telefonu novinářovy snoubenky, a to několik dní po vraždě. Není jisté, zda byli útočníci v obou případech úspěšní, uvedly list The Washington Post a Amnesty International.