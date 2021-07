Pandemie ve světě: Francie mění podmínky pro vstup na hromadné akce, slovenští pendleři chystají blokádu hranic

Počet nakažených ve Francii v posledních dnech prudce roste. V pondělí země evidovala 18 tisíc nových případů. Průměr za posledních sedm dní je osm tisíc infekcí denně. „Šíření viru zrychlilo během jediného týdne řádově o 150 procent, to jsme nikdy předtím nezažili,“ varoval ministr zdravotnictví Olivier Véran.

Už od středy pak musí takzvaný covidový pas předložit návštěvníci kin, divadel, muzeí, sportovišť a míst, kde bude více než padesát lidí pohromadě. Jedná se o dokument, který obsahuje informace o očkování, prodělané nemoci covid-19 nebo negativním testu na koronavirus. Dosud to byly akce nad tisíc lidí.

„Je to do určité míry takový pokus, protože s ním přichází kontroverzní rozhodnutí, a to že pokud máte covidový pas, tak nemusíte uvnitř nosit roušku,“ uvedl zpravodaj ČT v Paříži Jan Šmíd s tím, že proti tomu protestuje část odborníků.

„Je na prefektech jednotlivých regionů a departmentů, aby si sami rozhodli, jestli ta situace u nich je dramatická a mohou toto nařízení přebít a znovu nařídit nošení roušek ve vnitřních prostorech navzdory tomu, že dotyčný má covidový pas,“ doplnil Šmíd.