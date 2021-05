V létě dojde na východě Ukrajiny k další eskalaci, odhaduje americký generál

„Odešlo jen pár vojáků. Osmdesát procent jich zůstalo na místě, vybavení zůstalo na místě. Žiji ve Frankfurtu, kde cítím úlevu ze strany Berlína, Paříže i Bruselu. Krize ale není u konce. Teď budeme čekat do srpna. Většina Evropy bude mít tou dobou prázdniny, krize ohledně vody na Krymu bude ještě značnější než teď. Německo se soustředí na své volby, USA zase na své domácí záležitosti a samozřejmě na Čínu. A na to vše Kreml spoléhá. Myslím, že uvidíme další aktivitu v oblasti v srpnu a září,“ varuje.

Přejezd amerických vojsk přes české území se uskutečnil jen pár týdnů poté, co Moskva k ukrajinské hranici povolala na 120 tisíc mužů . Podle Pentagonu měl Kreml v oblasti více vojáků než v době anexe Krymu. Moskva tvrdí, že šlo pouze o vojenské cvičení, a začala jednotky z oblasti stahovat. Podle Hodgese to ale neznamená, že je napětí u konce.

„Podle stejného vzorce“

Hodges patřil během krymské krize k hlasitým zastáncům posilování americké vojenské přítomnosti v Evropě. Ruská hrozba podle něj postupně narůstá od ruské invaze do Gruzie před třinácti lety. Na ni se pak začaly nabalovat další incidenty včetně výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, ze kterého česká vláda viní ruskou vojenskou rozvědku.

„Myslím, že to znovu zdůrazňuje fakt, že ať už Rusko, Kreml, nebo jeho bezpečnostní služby neznají limity v porušování mezinárodních pravidel. Ať už to udělali ve Spojeném království, v Berlíně zavraždili bývalého čečenského velitele, vměšovali se do amerických prezidentských voleb. Takže to, co se stalo tady, je jen součástí jednoho vzorce,“ říká Hodges k událostem ve Vrběticích.

Bez vědomí Kremlu by Minsk proti irskému letadlu nezasáhl

Pozornost Evropy od Ruska ale odklání chování Běloruska. Zvláště poté, co Minsk donutil přistát letadlo Ryanairu, aby zadržel opozičního novináře Ramana Prataseviče. Právě Moskva je přitom oporou pro režim Alexandra Lukašenka, který zůstal u moci podle opozice i Západu jen díky zmanipulovaným prezidentským volbám.

„Hrozbu představuje to, jak je Bělorusko integrováno do ruských sil, zvláště v oblasti vzdušné obrany. Takže únos letadla společnosti Ryanair kvůli tomu, aby zadrželi mladého novináře, byl plně uskutečněn s naprostým obeznámením a souhlasem Kremlu. Neříkám, že Kreml vše zorganizoval, ale nebylo by možné, aby se toto stalo, aniž by to Kreml věděl. Kdyby chtěl, Kreml by to celé zastavil,“ míní generál.