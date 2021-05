Koronavirus na Slovensku ustupuje. Čtvrtina okresů uvolnila karanténní omezení

Volnější pravidla pro provozovny a konání hromadných akcí nově platí v devatenácti ze 79 slovenských okresů. Zmírnění opatření se minulý týden dotklo jen čtyř okresů s nejlepší epidemickou situací.

Úřady v Bratislavě a dalších regionech s nižším výskytem nakažených či hospitalizovaných umožnily nejen otevření interiérů restaurací, ale i možnost navýšení kapacit návštěvníků plováren nebo wellness center. Více lidí se také může účastnit hromadných akcí.

V provozech ale i navzdory rozvolnění nadále platí různá omezení, vztahující se třeba na počet lidí, kteří mohou sedět u jednoho stolu v restauracích. Do interiérů aquaparků je zase povolen vstup jen návštěvníkům, kteří mají potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus nebo byli proti nákaze očkováni.

Úřady plánují cestovatelský semafor

Země po dřívějším výrazném snížení počtu nových případů koronavirové infekce a hospitalizovaných upustila od celostátních opatření. V současnosti se řídí vývojem nákazy v jednotlivých okresech. S rozvolňováním začalo Slovensko ve druhé polovině dubna, kdy úřady umožnily otevření všech prodejen nebo hotelů. Od května zde také neplatí nouzový stav, ani zákazy vycházení a shromažďování.

Pandemická situace se na Slovensku zlepšuje od poloviny března. V závěru minulého týdne bylo v nemocnicích 612 pacientů s koronavirem. Tamní nemocnice na začátku března hlásily přes čtyři tisíce lidí s nákazou či podezřením na covid-19. Navzdory tomu ale země dosud nezrušila povinný nástup do karantény pro příchozí ze zahraničí. Karanténa se nevztahuje také na pracovníky v některých profesích, jako třeba studenty nebo pravidelně dojíždějící pendlery.

Vládní konzilium odborníků minulý týden navrhlo zavedení takzvaného „cestovatelského semaforu“, který by rozdělil země do jednotlivých kategorií. Při návratu ze zelených zemí, mezi než by měly patřit i státy Evropské unie, by nově nemuseli do karantény očkovaní nebo lidé, co už nemoc prodělali. Zatím ovšem není známo, kdy zmíněná pravidla pro cestování vstoupí v platnost.