Útok na Colonial Pipeline přišel z Ruska, řekl Biden. Kreml ale neviní

Krize začala minulý pátek, kdy se počítačová síť Colonial Pipeline stala terčem ransomwaru – vyděračského programu, jenž zablokoval přístup do systému. Od té doby se provozovateli podařilo „téměř kompletně“ obnovit provoz potrubí, řekl Biden.

Američtí vyšetřovatelé kyberútok připsali skupině DarkSide, kterou tamní média spojují s východní Evropou. Firma Colonial Pipeline, jež přepravuje ropné produkty z Texasu až na severovýchod USA, uskupení zaplatila výkupné požadované za odemčení systému.

„Nedomníváme se, že do tohoto útoku byla zapojena ruská vláda. Máme však velký důvod domnívat se, že zločinci, kteří útok provedli, žijí v Rusku. Odtud to přišlo,“ prohlásil Biden. Podle CNN dodal, že Moskva by proti aktivitám hackerů na svém území měla bojovat.

Situaci komplikují dezinformace

Hlava státu rovněž nevyloučila možnost odvetného útoku USA proti DarkSide ve snaze „narušit jejich schopnost operovat“. Podle mluvčí Bílého domu Jen Psakiové administrativa v tomto směru čekala na stanovisko velitelství kybernetických operací ministerstva obrany.

Vedle oficiální verze příběhu o útoku na Colonial Pipeline se však objevuje také řada nepodložených spekulací. Ty šíří mimo jiné konzervativní weby nebo komentátoři ve snaze vykreslit Bidenovu vládu jako původce chaosu, uvádí AP. Washington podle těchto příspěvků nejenže dočasný výpadek největší americké sítě produktovodů nezvládl, ale celý jej zosnoval.