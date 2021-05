Moldavská prezidentka vyhlásila po bitvě s poslanci nové volby. Doufá v proreformní vládu

Sanduová získala v listopadových volbách legitimitu, které se ještě žádný prezident netěšil. Druhé kolo, v kterém porazila doposud vládnoucího Dodona, vyhrála se ziskem téměř 58 procent hlasů oproti soupeřovým 42 procentům, což je doposud nejvýraznější vítězství.

Kromě toho si připsala několik dalších prvenství – je první ženou v této funkci a také první hlavou státu, kterou lze označit za proevropskou, i když sama prohlašuje, že preferuje vyváženou zahraniční politiku a „pragmatický dialog se všemi zeměmi včetně Ukrajiny, Rumunska, evropských zemí, Ruska i Spojených států“. Řekla také, že hodlá usilovat o odchod ruských vojsk z odštěpeneckého Podněstří.

Zájem o změnu oproti svému předchůdci Dodonovi, který zemi svou výlučnou orientací na Rusko do značné míry izoloval, dala najevo hned po prosincovém nástupu do úřadu. Ještě do konce roku přivítala v Kišiněvě prezidenta sousedního Rumunska, který do Moldavska zavítal poprvé po šesti letech. Na svou první zahraniční cestu pak zamířila k druhému sousedovi, s nímž vztahy za Dodona téměř zamrzly – v Kyjevě se s ukrajinským prezidentem domluvila na strategickém partnerství. Její další cesta pak směřovala do Bruselu.

Kromě symboliky přinesly tyto návštěvy i hmatatelné výsledky. Rumunsko věnovalo svému sousedovi dvě stě tisíc dávek vakcíny Pfizer/Biontech proti covidu-19 a od EU získalo Moldavsko na zvládání pandemie patnáct milionů eur.