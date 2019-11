Napřed byli premiéři dva, pak vláda po pěti měsících padla. Teď má Moldavsko další nový kabinet

Plahotniukova strana v opozici, oligarcha uprchl

V polovině června nakonec Plahotniukova Demokratická strana ohlásila odchod do opozice a demisi premiéra Filipa. Sám Plahotniuk uprchl ze země, údajně kvůli obavě o svou bezpečnost. Podle médií však může být zapleten do obřího skandálu kolem záhadného zmizení miliardy dolarů ze tří moldavských bank na přelomu let 2014 a 2015. Pohřešovaná miliarda představuje osminu výkonu moldavské ekonomiky.

Ústavní soud ustoupil a anuloval svá rozhodnutí týkající se dočasného odebrání prezidentských pravomocí Dodonovi, rozpuštění dosavadního parlamentu, uspořádání předčasných voleb 6. září či neuznání nové premiérky Sanduové. Ta soudce nařkla, že svými rozhodnutími stranili bývalé vládnoucí straně PDM oligarchy Plahotniuka. Všichni ústavní soudci na konci června rezignovali na své funkce.

Vláda Sanduové, která svůj program založila na boji proti korupci, se udržela jen pět měsíců. Socialisté Sanduovou obviňovali, že porušila koaliční smlouvu pokusem převzít kontrolu nad jmenováním generálního prokurátora. Podle premiérkou prosazovaných změn by prokurátora nově nominoval předseda vlády. Sanduová tvrdila, že v boji s korupcí jde o klíčovou pozici.