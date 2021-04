Před 500 lety zahynul Fernão de Magalhães. Mořeplavec, který neobeplul svět

Své naděje na objevení spojnice mezi Tichým a Atlantským oceánem směřoval kapitán do Río de la Plata, kde dnes stojí město Buenos Aires. Cestou míjeli domorodé vesnice, které na evropské námořníky působily velmi exoticky. „Mají lodě zvané kánoe vyrobené z kmene jediného obřího stromu, vykutané pomocí kamenných seker. Vejde se do nich třicet nebo čtyřicet mužů. (…) Jedí lidské maso, ne proto, že by bylo dobré, ale protože je to zavedeným zvykem,“ popsal Pigafetta.

Magalhães však brzy zjistil, že voda v Río de la Plata, po které se plaví, je sladká a to, co nejprve vypadalo jako průliv, je ve skutečnosti širokým ústím dvou obřích řek. Mnozí námořníci před ním přitom právě toto místo považovali za možnou spojnici na Západ a Magalhãesův plán tak začal vypadat neuskutečnitelně. Tvrdohlavý námořník se však vrátil do slaných vod a flotile nařídil plout dál na jih.

Zima v Ohňové zemi začala vzpourou

Začínala zima, dny se krátily a počasí bylo kvůli ledovým větrům vanoucím od Antarktidy čím dál drsnější. Tak daleko na jih se ještě žádný Evropan nedostal. Magalhães nakonec ke zděšení vyčerpaných námořníků nařídil na zimu zakotvit, což vedlo k dalšímu vyhrocení vztahů mezi kapitánem a částí posádky.