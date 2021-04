Polská koalice je v krizi. Partneři se přou kvůli unijnímu plánu obnovy

Mathé uvedl, že zmíněné menší strany mají v Sejmu 18 a 19 poslanců. „To je ovšem číslo poměrně velké, protože celá Sjednocená pravice má v tuto chvíli 233 poslanců z 460, což znamená, že její většina není nijak výrazná. Jaroslaw Kaczyński už si nemůže dovolit to, co po roce 2015, kdy mohl v řádu několika hodin prohlasovat parlamentem jakýkoliv zákon, který si usmyslel,“ poznamenal zpravodaj.

Až do posledních týdnů šlo podle zpravodaje ČT Lukáše Mathého říct, že Sjednocená pravice působila jako jednolitý celek a problémy se objevovaly pouze zřídka: „Zdálo se, že Kaczyński je šéfem vládnoucího tábora a nejmocnějším mužem v Polsku, který mezi svými řadami nemá žádné protivníky. Dnes už o tom takto mluvit nemůžeme.“

Rozepře kolem unijního fondu obnovy

Největší spor uvnitř polské koalice vyvolává unijní fond obnovy. „Solidární Polsko a především (jeho předseda) Ziobro už před prosincovým summitem, kde se dohadoval víceletý finanční rámec EU i plán obnovy, velmi kritizoval navázání možnosti vyplácení prostředků na vládu práva,“ uvedl Mathé. Dodal, že právě ministr spravedlnosti je zodpovědný za soudní reformy, které často Evropská komise kritizuje a kvůli kterým také s Polskem vede řízení.

„Nakonec došlo k jistému kompromisu. Premiér Mateusz Morawiecki spolu s Viktorem Orbánem, kteří hrozili vetem celého unijního rozpočtu i plánu obnovy, se nakonec dohodli,“ dodal Mathé s tím, že šéf polské vlády tak nyní tvrdí, že je vše v pořádku a že nemůže dojít k tomu, že země by přišla o nějaké prostředky.

Ziobro nicméně kontruje, že to tak není a že je Morawiecki při jednáních příliš měkký. Solidární Polsko tak hrozí, že zmíněný zákon nepodpoří. „Teď mu vadí také to, že jde o společnou půjčku, a pokud se k ní Polsko zaváže, je to podle něj cesta k federalizaci Evropy, ke ,Spojeným státům evropským',“ uvedl Mathé.

Podle zpravodaje je to pro Právo a spravedlnost velký problém. „Kaczyński počítal s tím, že obrovskou částku – v přepočtu skoro 350 miliard korun – dostane a může ji v příštích letech využít k posilování Sjednocené pravice, či spíš Práva a spravedlnosti,“ dodal Mathé.