Pandemie ve světě: Polsko prodlužuje opatření. Zéland zakáže vstup cestujícím z Indie

Polsko se v současné době potýká se silnou třetí vlnou pandemie a místní zdravotnický systém čelí extrémní zátěži. Ve čtvrtek se v zemi oznámilo téměř 28 tisíc nových nakažených a dalších 954 úmrtí v souvislosti s covidem-19. V nemocnicích podle statistik ministerstva zdravotnictví leží skoro 35 tisíc pacientů a plicní ventilátory potřebuje 3362 lidí.

Varšava prodloužila protiepidemická opatření do neděle 18. dubna a doufá, že zpřísnění nebude potřeba. Školy a jesle nadále zůstávají zavřené, stejně tak obchody v nákupních centrech a služby. Vláda i experti s obavami čekají na příští týden, kdy se projeví to, jak se Poláci chovali během Velikonoc.

„Zdá se, že epidemie v zemi by mohla slábnout, ale to můžou právě Velikonoce změnit. Vláda na čísla ze svátků čeká a podle nich se bude chovat, nějaké zpřísnění ale v tuto chvíli nepřipadá zatím v úvahu,“ tvrdí zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

Polský premiér Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci sdělil, že do konce dubna Polsko naočkuje všechny lidi starší šedesáti let. Zároveň se připravuje komplexní strategie pro druhé čtvrtletí očkování. Do Polska by mělo podle premiéra připutovat 5,5 milionu dávek vakcín ještě do konce měsíce, během května se dávek očekává až 9 milionů.