Pandemie ve světě: Zdravotnická organizace je proti vakcinačním pasům, Slovensko hlásí růst počtu pacientů

Dánsko otevřelo kadeřnictví a autoškoly, ale jen pro lidi s koronapasem

Dánsko v úterý podle plánu pokračuje v uvolňování restrikcí přijatých kvůli pandemii a otevřelo mimo jiné kadeřnictví, kosmetické salony či autoškoly. Přístup do nich ale mají pouze lidé s takzvaným koronapasem, tedy dokladem, že daná osoba absolvovala očkování proti covidu-19, nemoc nedávno prodělala nebo má čerstvý negativní test na koronavirus.

Koronapasy mají v Dánsku elektronickou podobu mobilní aplikace, očkovaným lidem se vydávají i tištěné doklady. Země je tak jednou z prvních v Evropské unii, která tento způsob boje s pandemií zavádí do praxe. Provozovatelé služeb, kteří obslouží zákazníka bez tohoto dokladu, mohou dostat pokutu ve výši od 400 do 6000 eur (10 tisíc až 150 tisíc korun). Lidem, kteří by do provozovny dorazili bez platného koronapasu, hrozí pokuta kolem 330 eur (8600 korun).

Kromě kadeřnictví v Dánsku otevřely i další služby, jako jsou například masérská studia, wellness či tetovací salony. Do škol se mohou vrátit žáci druhého stupně základních škol, ve třídách ale smějí strávit jen polovinu vyučovacích hodin. Mladší děti se škol vrátily už dříve.