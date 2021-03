Vládní krize na Slovensku se prohlubuje. Sloboda a solidarita žádá výměnu premiéra

Zbylé tři vládní strany by si bez SaS udržely jen těsnou většinu ve sněmovně. Mohly by přijít i o ni. Nespokojenost s poměry v koalici totiž dříve vyjádřili i zástupci nejmenší koaliční strany Za ľudí, kterou již na znamení nesouhlasu s Matovičovou politikou opustili dva poslanci. Její předsedkyně Veronika Remišová o víkendu řekla, že jedním z řešení krize by byl odchod Matoviče a Sulíka z vlády.

„Po prvním roce vlády je chaos to, co nejlépe vystihuje vládnutí Igora Matoviče. On, kdo osobně řídil boj proti pandemii, nedělal nic, dokud druhá vlna pandemie neudeřila naplno,“ řekl Sulík. Dodal, že země potřebuje klidnou a rozvážnou vládu, což podle něj s Matovičem jako premiérem nejde.

Výměna premiéra by podle ústavy znamenala pád celé vlády. Nynější koalice, která má ve sněmovně ústavní většinu, by se ale mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu. Ten by pak požádal sněmovnu o důvěru.