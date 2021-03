Slovenský ministr zdravotnictví Krajčí končí, koalice urovnala spory

Podle Matoviče výměna ministra zdravotnictví potrvá několika týdnů, a to kvůli koronavirové krizi. Premiér, jehož hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Krajčího do ministerského křesla nominovalo, odstupujícího ministra obhajoval.

Sám Krajčí v uplynulých týdnech, kdy byla země v přírůstku úmrtí na covid-19 v přepočtu na obyvatele na prvním místě na světě, demisi odmítal s odůvodněním, že se z bojiště neutíká. Jde o první výměnu v Matovičově kabinetu.

Krajčí odejde, až se rozjede očkování Sputnikem, tvrdí Matovič

Podle Matoviče vynaložil Krajčí na zvládnutí epidemie v zemi největší úsilí ze všech členů kabinetu a jeho odchod je „nejabsurdnejší v dějinách“. „Velmi si vážím toho, co udělal. Jsem na něj mimořádně hrdý a velmi mě mrzí, že lidé, kteří mu za rok ani jednou nepomohli, z něj chtěli mít rituální oběť,“ řekl premiér o svém odcházejícím ministrovi.

Předseda vlády také dodal, že odchod Krajčího by měl být postupný. „Chci, aby nový ministr nebo ministryně byli se současným ministrem několik týdnů v úřadu,“ uvedl Matovič s tím, že ministr by měl odejít až poté, co se na Slovensku rozeběhne očkování ruskou vakcínou Sputnik V. Premiér se tak chce vyhnout případnému zablokování nasazení tohoto preparátu, který dosud nebyl schválen evropskou lékovou agenturou.

Slovenská média označila Krajčího za nevýrazného ministra, který například nedokázal včas prosadit přísnější karanténní opatření v zájmu zpomalení šíření koronaviru. V uplynulých dnech zase ministerstvo zdravotnictví čelilo kritice kvůli problémům s registrací zájemců o očkování proti covidu-19.

Roztržka v koalici je prozatím uklidněna

Rezignaci Krajčího požadovaly koaliční strany Za lidi a Svoboda a solidarita (SaS), které minulý týden navrhly rekonstrukci vlády. SaS během koaliční krize také chtěla otevřít debatu o výměně premiéra, který se opakovaně se šéfem SaS Richardem Sulíkem dostal do sporů a slovních přestřelek. Později SaS ale oznámila, že odchod Matoviče z čela vlády požadovat nebude.

Krize v koalici navenek propukla poté, co Matovič a Krajčí bez souhlasu celé koalice zajistili nákup Sputniku V a oba politici se na začátku března zúčastnili dovozu první zásilky. SaS i Za lidi prosazovaly, aby země vyčkala na registraci Sputniku V u unijní lékové agentury.