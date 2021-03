Harry s Meghan u Oprah: Novináři nemůžou obvinění ověřit. Kritizují výkon moderátorky

Novináři však rozdílně přistupují k tomu, co od páru zaznělo, i k tomu, jak moderátorka rozhovor vedla. „Americká média se soustředila na obsah, o čem Meghan mluvila, co popisovala. Britská média se hodně soustředila na to, zda to Meghan mohla říct a zda to bylo správné, že to řekla. Jaké jsou cíle páru, jaké jsou jejich zájmy, co za tím bylo. I díky tomu je hlasitá reakce v obou společnostech odlišná,“ řekla Jana Ciglerová z Deníku N.

Média navíc můžou pracovat jen s tím, co v interview zaznělo. Britský princ s vévodkyní si totiž od nich drží odstup a královský palác vydal k rozhovoru jen stručné oficiální oznámení. „Meghan neřekla žádný fakt, jenom vznesla obvinění bez průkazu, neřekla žádná jména. Řekla, že se někdo ptal na barvu kůže dítěte nebo že jí někdo vzal pas. To se nedá ověřit, média s tím nemají jak naložit. Je to ve stylu pomluv, proto s tím média nemůžou pracovat jinak než bránit rodinu,“ vysvětluje editorka webu Expres.cz Barbora Koukalová.

Odchod britského moderátora

Nejviditelněji se proti výrokům Meghan postavil britský moderátor televize ITV Piers Morgan. V pořadu Good Moorning Britain řekl, že manželce prince Harryho „nevěří ani slovo“. Následující den dokonce odešel ze studia, když ho kolega ve vysílání upozornil, že je příliš zaujatý. Ještě ten den se moderátor rozhodl ranní show opustit úplně.

„Piers Morgan je typ člověka, ze kterého dlouhodobě tryskalo, že nemá Meghan Markleovou rád. Nedal si pozor na pusu a myslím si, že jeho reakce byla přehnaná. Druhý rozměr je ale ten, že podle mě má slavný moderátor pravdu v tom, že by mělo být svaté právo říct vlastní názor,“ říká k nečekanému odchodu Morgana bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jiří Hošek.

Novinářka, nebo moderátorka?

Prakticky stejně jako slova páru zaujala slova jedné z nejúspěšnějších světových moderátorek Oprah Winfreyové. Ta pro pár nepředstavovala oponenturu nebo kritiku, její otázky dávaly spíš prostor říct, co pár sám chtěl. Pro některé je to selhání, druzí ale oponují, že právě to je její styl.

„Rozhovor postrádal kritičtější rozměr. Byly v něm pasáže, které volaly po dodatečné otázce, některé části rozhovoru bych označil až za herecké etudy. Nejenom ze strany profesionální herečky vévodkyně ze Sussexu, ale i ze strany Oprah Winfreyové. Třeba když byla řeč o údajném rasistickém incidentu ohledně budoucí barvy pleti malého Archieho. Její ,What?', už opravdu mělo spíš co do činění s herectvím, a ne s novinařinou,“ uvedl příklad Hošek.