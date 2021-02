Slovensko propadá v úmrtích, v očkování je špička, říká velvyslanec. Přeje si proevropský Visegrád

V takových podmínkách dle Káčera není jednoduché si udržet politickou popularitu a je pouze málo zemí, kde se to vládám podařilo – například Německo. „Naše vláda to měla velmi těžké. Přicházela jako relativně nezkušená a celé jim to padlo na hlavu. To je velmi důležitý faktor,“ je přesvědčen ambasador.

Slovenský velvyslanec v Česku si přeje udržet kvalitu vzájemných vztahů obou zemí. „Po třiceti letech se vztah postupně rozvolňuje. Chtěl bych, abychom dosáhli kombinace lásky a empatie a uvědomovali si, že máme společný zájem,“ konstatuje a poukazuje na zvětšující se kulturní rozdíly, kdy kupříkladu mladí Češi mají větší problém rozumět slovenštině.

Káčer také chce, aby si Praha i Bratislava udržely proevropský kurz a nevzdalovaly se unijní spolupráci. „My Češi a Slováci jsme byli zvyklí na naši společnou koexistenci v Československu. Stejně tak dokážeme koexistovat v EU. Potřebujeme střední Evropu, která se nikoliv vymezuje vůči Evropě, ale naopak se zapojuje,“ zdůrazňuje.

Problémové dítě Visegrád

Dle svých slov je diplomat fanouškem původních principů visegrádské čtyřky. „Visegrád má svoje světlé i temné stránky. Nikdy to nebyla formální organizace, je to velmi volná spolupráce,“ říká s tím, že během let se vzájemné spolupráci vzdalovali občas Poláci a jindy třeba Češi. Přesto mají země V4 společné zájmy a značnou hlasovací moc v Evropské radě. Čtveřice států na evropské scéně má prosazovat řešení, díky kterým bude silnější celá EU, věří Káčer.

V posledních letech podle něj V4 vystupuje jako problémové dítě. Kořeny má tento přístup v migrační vlně: „Nebyli jsme schopni ukázat dost solidarity a empatie. Ale ani ostatní nechápali specifika střední Evropy. Léta komunismu nás ovlivnila, byly jsme prakticky izolované země. U nás je to stále znát, Slováci pořád mají v mentalitě se na vše dívat podezřívavě,“ popisuje velvyslanec.

Za klíčové považuje vymáhání principů právního státu ze strany Bruselu vůči Polsku a Maďarsku: „Podle mě je to velmi oprávněný tlak, je to fundament EU, malta, která drží Unii pohromadě. Kdybychom se vzdali pravidel právního státu, dlouhodobě by to ohrozilo EU,“ varuje Káčer.