Maďarsko začne očkovat Sputnikem V. Ruskou vakcínu by Kurz chtěl po schválení vyrábět i v Rakousku

Prvních čtyřicet tisíc dávek Sputniku V do Maďarska dorazilo už 2. února. Podle lednové smlouvy má Rusko Maďarsku dodat během tří měsíců celkem dva miliony dávek. O tom, že se Sputnikem V začne v Maďarsku očkovat zřejmě nadcházející týden, se v rozhovoru poskytnutém státnímu rozhlasu zmínil v pátek předseda vlády Viktor Orbán.

Povolení očkovat již čtvrtou vakcínou v zemi podle Káslera následovalo poté, co Centrum pro veřejné zdraví dokončilo všechna nezbytná prověřování ruského preparátu. V Maďarsku jsou nyní k dispozici už vakcíny firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Kurz by se Sputnikem nechal naočkovat

„Jde přece o to získat rychle co nejvíce bezpečné vakcíny – a je jedno, kdo ji vyvinul,“ nechal se slyšet rakouský předseda vlády poté, co řekl, že po schválení ruské a čínské vakcíny se Vídeň pokusí poskytnout výrobní kapacity u vhodných domácích podniků. Zájem má rovněž o výrobu vakcín z dalších zemí. V případě vakcín podle Kurze nesmí existovat „geopolitické tabu“.

Sám je dle svých slov připraven se Sputnikem V očkovat: „Ano, pokud budou očkovací látky v Evropě schváleny. U očkovacích látek jde jedině o účinnost, bezpečnost a o rychlou použitelnost, ne o geopolitické boje,“ zdůraznil rakouský kancléř.

Za nynější nedostatečné zaopatření občanů unijních zemí vakcínami může podle Kurze i pomalost ve schvalovacím procesu. Rakouský konzervativní politik považuje za „problematické, jak byrokraticky a pomalu pracuje Evropská agentura pro léčivé přípravky při schvalování očkovacích látek“.