Pandemie ve světě: Polsko zaznamenalo výskyt jihoafrické mutace. Matovič chce prosadit ruskou vakcínu

Polsko zaznamenalo první výskyt nakažlivější jihoafrické varianty koronaviru, a to v okolí města Suwalki na severovýchodě země. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. Varoval, že jihoafrická varianta spolu s britskou mutací koronaviru, jejíž výskyt v zemi „systematicky roste“, přispěje k rychlejšímu šíření nákazy.

Matovič se nechce vzdát nákupu ruské vakcíny

Slovenský premiér Igor Matovič se nechce vzdát nákupu ruské vakcíny Sputnik V proti covidu-19 navzdory tomu, že ve čtvrtek obstarání zmíněné očkovací látky vetovala na jednání vlády nejmenší ze čtyř koaličních stran. Premiér to řekl novinářům. Podle něj ministr zdravotnictví může povolit používání Sputniku V i bez registrace, o kterou výrobce této vakcíny podle dostupných informací lékovou agenturu Evropské unie (EMA) nepožádal.

„Já tento boj nechci vzdát. Jsem ochoten bojovat do konce,“ řekl Matovič. Dodal, že pětimilionové Slovensko by mohlo do letošního června získat dva miliony vakcín Sputniku V. Ruskou vakcínu označil za bezpečnou a dobrou a řekl, že bez nejmenších problémů by se jí nechal očkovat.

Návrh na nákup Sputniku V na schůzi kabinetu zablokovala nejmenší vládní strana Za ľudí. Šéfka strany a vicepremiérka Veronika Remišová tento krok zdůvodnila tím, že vakcína není schválena EMA. Uvedla rovněž, že pokud by ministr zdravotnictví Marek Krajčí schválil používání Sputniku V, musel by za to nést zodpovědnost.