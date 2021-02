Hokejový šampionát by mohl být opět v Bratislavě, ale bez diváků

video Události: Hokejový šampionát by mohl být opět v Bratislavě

Do začátku mistrovství světa v hokeji zbývají necelé čtyři měsíce. Právě z tohoto pohledu má Bratislava velkou výhodu, jelikož už má hotovou infrastrukturu. Aréna ve slovenském hlavním městě má vedle hrací plochy také dvě tréninkové.

Výhodou bratislavského stadionu je podle zpravodaje ČT na Slovensku Petra Obrovského i propojení s hotelem. Mohla by tak vzniknout jakási bublina naočkovaných nebo otestovaných. V blízkosti hokejové haly se navíc nacházejí i další hotely, riziko nákazy při přesunech by tak bylo údajně minimální.

Fanoušci by mohli turnaj sledovat jenom v televizi

Kdyby v Bratislavě hrála skupina A, zamířili by tam i Češi, ale ne fanoušci. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru by muselo hlediště zůstat prázdné. Ovšem i absence fanoušků by pro organizátory byla jakousi výhodou. „Organizátor nemusí řešit ticketing, bezpečnost na stadionu, fanzóny a podobně. Na druhé straně se hokej hraje pro diváky, takže klíčová složka bude tento rok chybět,“ řekl mluvčí Slovenského svazu ledního hokeje Peter Jánošík.

O spolupořádání šampionátu má kromě Slovenska zájem také Dánsko. Naopak Lotyši chtějí celou akci pořádat sami, k tomu jim ale chybí druhá aréna, museli by tak postavit jednu provizorní.