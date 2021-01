OSN viní evropské země z nezákonného vyhánění uprchlíků

„UNHCR dostává nepřetržitý proud zpráv o tom, že některé evropské země omezují přístup k azylu, vracejí zpět lidi, kteří se dostali na jejich území nebo do výsostných vod, a na hranicích proti nim používají násilí,“ uvedla zástupkyně úřadu Gillian Triggsová.

Počet migrantů, kteří přijíždějí do Evropy, se v posledních letech snižuje. Podle statistik UNHCR loni do Evropy dorazilo 95 tisíc migrantů, což je ve srovnání s rokem 2019 pokles skoro o čtvrtinu. „Situace by měla být zvládnutelná, když je příchozích tak málo. Je politováníhodné, že otázka azylu je tak zpolitizovaná a sporná, když počty migrantů takhle klesají,“ uvedla Triggsová.