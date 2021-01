ŽIVĚ: "Byli to neuvěřitelné čtyři roky." Donald Trump se loučí s úřadem

Zpravodajský web BBC ukazuje , že v centru americké metropole vznikla „červená zóna“, do níž mohou vjet pouze vozidla se speciálním povolením. Kolem ní je pak ještě „zelená zóna“, kde se mohou pohybovat lidé, kteří zde žijí nebo pracují.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v posledních dnech prověřoval vojáky zapojené do inaugurační bezpečnostní operace, načež z ní bylo v úterý 12 členů národní gardy staženo. Deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zdroje na ministerstvu obrany napsal, že dva z těchto lidí byli posláni domů kvůli „výhrůžným komentářům“ na sociálních sítích na adresu politiků. Podle informací AP byly u všech dvanácti zjištěny vazby na milice či internetové příspěvky s „extremistickými názory“.

Letošní inauguraci komplikují také obavy z koronaviru, který se po nepokojích ze 6. ledna šíří mezi zákonodárci i členy policejního sboru Kapitolu. Od útoku mělo podle NYT pozitivní test sedm členů Kongresu, zatímco 19 policistů mělo buďto pozitivní test, nebo potvrzený kontakt s nakaženým.