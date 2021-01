Modrání americké Georgie. Proměňuje se obyvatelstvo a s ním i politická scéna

V důsledku to znamená, že za sledovaných devatenáct let se podíl bělochů na voličské základně v Georgii zmenšil z 68 procent na 58 procent, zatímco poměr všech ostatních etnických minorit rostl.

Abramsová se prohrou v guvernérské kampani nenechala rozhodit a v Georgii pomohla zaregistrovat přes osm set tisíc voličů. Demokraté proto děkují právě jí, že rozsáhlou mobilizací a usilovnou prací v terénu zajistila Bidenovo klíčové vítězství v Georgii a posléze pomohla demokratům získat dvě křesla i v senátních volbách.

Ukazují na to i předběžná data analytiků z The Upshot, kteří spolupracují s The New York Times. Podle nich se v lednu k urnám vrátilo výrazně více demokratických voličů než republikánů a bělochů bez vysokoškolského vzdělání. A to i přesto, že republikánů do volebních místností nezamířilo vůbec málo, analytici jejich účast označují za extrémně silnou.

Demokratickou účast vyhnali k vysokým číslům zejména Afroameričané, kteří tvoří třetinu stranického elektorátu v Georgii. Kandidátům zajistila vítězství především silná účast v okrscích takzvaného černého pásu a v převážně černošských předměstích jižně od Atlanty. Roli sehráli také zisky u hispánských voličů, byť byly nižší.

Soudy, telefonát a 600 dolarů versus 2000 dolarů

Částečně za demokratický úspěch mohou pravděpodobně také sami republikáni. Oba kandidáti – Kelly Loefflerová i David Perdue – vsadili na spojení s Donaldem Trumpem a krátce po listopadových volbách volali po konci jejich stranického kolegy a georgijského státního tajemníka Brada Raffenspergera kvůli nikdy neprokázaným volebním podvodům. Spíš než s republikány tedy spojili svá jména s Trumpem, který vytrvale tvrdil, že vyhrál volby, ačkoliv desítky amerických soudů smetly námitky jeho týmu ze stolu.

Tato krajní pozice se oběma kandidátům mohla vymstít zejména ve vztahu k umírněným republikánům. Zvláště poté, co deník Washington Post dva dny před druhým kolem voleb přišel s třaskavou nahrávkou, na níž Trump tlačí na Raffenspergera, aby mu našel o jeden hlas více, než v Georgii získal Biden.