Povolební vývoj v USA je zneklidňující, demokracie ale přežije, věří Petříček. Kobza si tím jistý není

Podle Kobzy byla americká společnost tak rozdělená jako nyní naposledy po inauguraci Abrahama Lincolna prezidentem. Zdůrazňuje, že za napětí ve společnosti mohou jak republikáni, tak demokraté. „Je otázkou, jestli demokracie přežije. Kdyby se cokoliv stalo špatně v Americe, tak dopad na nás v Evropě bude velmi, velmi citelný. Při všech trablích, které tady máme, by to bylo to poslední, co bychom teď potřebovali,“ uvažuje místopředseda sněmovního zahraničního výboru.

Potvrzuje zároveň, že vývoj ve Spojených státech zneklidňuje: „Spojené státy byly pro svobodný svět historicky vzorem. Možná to značí jistou krizi, v které se západní prostor nachází. Věřím ale, že to částečně souvisí s pandemií, kterou – i spoluprací mezi Evropou a USA – jsme schopni překonat a znovu posílit postavení liberálních demokracií ve světě.“

Ministr zahraničí se nedomnívá, že americká demokracie je v ohrožení. Je podle něj patrné, že instituce a lidé v nich dělají svou práci. „To, že sledujeme velmi emotivní vyjádření, ještě neznamená, že je nějaká hlubší krize,“ míní Petříček. Poukazuje také na to, že Biden už v kampani avizoval, že chce národ spojovat, a díky svým zkušenostem může být prezidentem, který se bude spolupracovat i s republikány v Kongresu.

Kobza opět připomíná Lincolnovu dobu: „Ve svém inauguračním projevu byl velice vstřícný, dokonce jižním státům sliboval právo na majetek, to znamená otroky, a potom to vyvrcholilo tak, jak to vyvrcholilo,“ odkazuje poslanec SPD na občanskou válku. Je tudíž otázka, co se bude opravdu dít, a uklidnit situaci bude trvat dost dlouho, pokud se to podaří, upozorňuje.

Petříček věří, že Biden změní formu zahraniční politiky, ale ne její obsah

Oba hosté Událostí, komentářů se shodují, že jedním z největších úspěchů Trumpova prezidentství je navázání kontaktů některých arabských států s Izraelem. Podle Petříčka se končícímu prezidentovi podařilo upozornit na řadu problémů, například v oblasti vztahů s Čínou. Ministr očekává, že Biden změní formu zahraniční politiky, ale nikoliv obsah.

Obrátit by Biden podle Kobzy mohl v přístupu k Íránu. Trumpova administrativa odstoupila od jaderné dohody a Teherán nyní ohlásil navýšení obohacování uranu. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru to považuje za vhozenou rukavici pro Bidena.

„Biden by teď mohl obnovit dohodu, a tím pádem otázku obohacování smetl ze stolu. Když znovu dojde k dohodě, Biden si udělá velký zářez na pažbě na začátku své prezidentské kariéry a Íránci se zbaví sankcí,“ nastiňuje Kobza.