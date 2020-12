Slovenským generálním prokurátorem by měl být Žilinka, který dozoruje i Kočnerovy kauzy

Pokud prezidentka Žilinku jmenuje, bude ve funkci sedm let. „Očekává se od něj, že vrátí důvěryhodnost prokuratuře sužované korupčními skandály a posune vyšetřování velkých případů,“ dodal Obrovský.

Žilinku navrhla do vedení prokuratury advokátní komora a vládní hnutí Sme rodina. Pro Žilinku hlasovala drtivá většina koaličních poslanců, ale i členové opozice, třeba bývalí premiéři Robert Fico a Peter Pellegrini.

Policie: Skupina kolem Zsuzsové plánovala Žilinkovu vraždu

Žilinka je expertem na hospodářskou kriminalitu. V roce 2005 se propracoval až na zástupce ředitele odboru ekonomické kriminality Úřadu speciální prokuratury. Obžalobu podal mimo jiné na známého Itala s vazbami na mafii Antonina Vadalu, kterého zmiňoval v posledním nedokončeném článku zavražděný novinář Ján Kuciak.

Žilinka také dozoruje některé případy podnikatele Mariana Kočnera, například kauzu Technopol Servis či machinace s nemovitostmi na Donovalech. V souvislosti s druhým případem si podle policie skupina kolem Aleny Zsuzsové objednala Žilinkovu vraždu, připomněl web Aktuality.sk.

„Je to prokurátor, který před třemi lety znovu otevřel kauzu daňových podvodů s nemovitostmi na Donovalech a obvinil Mariana Kočnera. Vyšetřování se tehdy posunulo i díky práci později zavražděného novináře Jána Kuciaka. Stejná skupina, která figuruje v případu Kuciak, chtěla podle policie zavraždit i Žilinku, a to dokonce s manželkou a dětmi,“ uvedl Obrovský.

Z přípravy vražd v tomto případu jsou obviněni Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Miroslav Marček a Zoltán Andruskó, kteří figurují i v Kuciakově případu, a dále Dušan Kracina. Skupina je obviněna i z přípravy vražd exministra a advokáta Daniela Lipšice a prokurátora Petra Šufliarského.

Žilinka zkoušel i politiku. Necelé dva roky působil jako státní tajemník na ministerstvu vnitra pod vedením Lipšice, ve volbách v roce 2012 neúspěšně kandidoval do parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Neuspěl ani s kandidaturou na šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu.

Policie zadržela policejního exředitele Lučanského

Slovenský parlament zvolil Žilinku v době, kdy tamní justice i státní instituce čelí sérii korupčních skandálů a zatýkání. Kriminalisté ve čtvrtek zadrželi bývalého šéfa slovenské policie Milana Lučanského, kterého již ve středu spolu s dalšími představiteli bezpečnostních složek obvinili. Napsal to list Denník N, podle kterého byl Lučanský zadržen poté, co se dostavil k výslechu po návratu do vlasti z Chorvatska.

V úterý byl zadržen a obviněn spolumajitel Penty Jaroslav Haščák, a to v kauze údajného nelegálního obchodování s nahrávkami odposlechů ve zhruba 15 let staré korupční aféře zvané Gorila. Ta se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou. O Haščákově vazebním stíhání bude v pátek rozhodovat soud.