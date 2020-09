V případu vraždy Kuciaka a Kušnírové by mohl padnout verdikt, oddálit ho může nový důkaz

Pro obžalované, mezi nimiž jsou podle prokuratury objednavatel a zprostředkovatelka zločinu, jakož i vrahův pomocník, žádá prokurátor shodně 25 let vězení.

Všichni tři stíhaní, Marian Kočner, Alena Zsuzsová a Tomáš Szabó, vinu popřeli. Další dva obvinění, včetně Kuciakova vraha, se již dříve doznali a byli souzeni samostatně.

Prokuratura tento týden podle tisku předložila soudu nový důkaz, který se týká analýzy dat z mobilního telefonu Zsuzsové. Pokud by soud rozhodl, že je třeba dokazování doplnit, znamenalo by to obnovení hlavní části líčení, po které by znovu následovaly závěrečné řeči prokurátora, obžalovaných či jejich obhájců. Až pak by soud mohl vynést verdikt.

Vražda Kuciaka, při které byla zastřelena také jeho přítelkyně, vyústila na Slovensku v rozsáhlé protivládní demonstrace a v politickou krizi, kvůli které odstoupil z funkce premiéra Robert Fico.