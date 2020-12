V Belgii otevírají některé obchody a muzea. Izrael rozvolňuje i přes nárůst nakažených

V říjnu tehdejší český ministr zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že právě irský model bude vzorem pro nový český systém. Irsko v úterý přešlo z pátého do třetího stupně rizika nákazy. Obyvatelé ostrovní země budou znovu moci také do galerií či knihoven, bazénů a posíloven. Lze se také zúčastnit bohoslužeb. Povoleno je rovněž hrát tenis či golf. Za přísných hygienických podmínek a s určitými omezeními se mohly opět otevřít i hotely.

V platnosti nadále zůstává omezení pohybu. Lidé nesmí vycestovat až na výjimky mimo hrabství, ve kterém trvale žijí. To bude možné až během takzvaného „vánočního příměří“ od 18. prosince do 6. ledna. Až do Vánoc se rovněž nesmí scházet lidé z různých domácností. Pokud mohou, měli by Irové podle doporučení vlády dál pracovat z domova. Nadále platí i nařízení o nošení roušek na rušných místech venku i uvnitř.

Izrael uvolňuje uzávěru, v zemi však rostou počty nakažených

Izraelské ministerstvo zdravotnictví v úterý ohlásilo 1227 nových případů koronaviru, což je nejvyšší denní údaj od 19. října. Podle úřadu nákaz přibývá s tím, jak země nedávno začala uvolňovat předchozí uzávěru. Nachman Aš, který koordinuje protiepidemická opatření, na úterní schůzi na ministerstvu zdravotnictví označil za mylný názor řady lidí, že koronavirus už je na ústupu.

V devítimilionovém Izraeli je přes deset tisíc aktivních případů nákazy, na více než třímilionovém palestinském Západním břehu je dokonce až 11 500 nakažených. Izrael má od začátku epidemie potvrzeno více než 337 tisíc infikovaných a s covidem-19 tam zemřelo 2865 lidí. Na Západním břehu Jordánu je 720 úmrtí. Na druhém palestinském území, v Pásmu Gazy, mají přes 9700 aktivních případů a 105 úmrtí s covidem-19.