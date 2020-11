Rusko a Ukrajina hlásí rekordní čísla nákazy koronavirem, Německo prodlužuje karanténu

Berlín podle kancléřky také chce, aby Evropa prozatím do 10. ledna nechala lyžařské areály uzavřené. Itálie, Francie a Německo se už jasně vyslovily pro zrušení lyžařské sezony, Švýcarsko však na otevření areálů trvá. Vlažně se k zastavení vleků staví také Rakousko. A právě na rakouský nesouhlas Merkelová poslance upozornila. „Nemusí se nám to podařit, ale zkusíme to,“ uvedla.

Minimálně do 20. prosince tak zůstanou v zemi uzavřené restaurace, kina či divadla, školy a školky budou fungovat, vánoční prázdniny ale v celém Německu začnou již 19. prosince.

Podle německé kancléřky Angely Merkelové pomohla listopadová karanténa ochránit zemi a zdravotnický systém před nejhorším scénářem, pandemie covidu-19 ale stále není pod kontrolou. Karanténa, která měla vskončit na konci listopadu, bude tak nyní platit až do 20. prosince, ani pak ale omezení podle kancléřky zcela nezmizí.

Křivka zachycující vývoj statistiky infekcí od víkendu nesměřuje tak strmě vzhůru jako v minulých týdnech, růst se ale nezastavil. Podle listu The New York Times po 178 242 nových případech stoupl průměrný přírůstek z posledního týdne na více než 176 tisíc, Univerzita Johnse Hopkinse registruje za středu dokonce přes 181 tisíc nových případů. Na rozdíl od předchozích vln epidemie v USA se ta aktuální týká prakticky celého území, karanténní opatření se ale výrazně liší stát od státu.

Německo by si mělo částečně vydechnout v období mezi 23. prosincem a 1. lednem, kdy se rozvolní opatření pro domácí sešlosti, připomněl zpravodaj ČT v Berlíně Martin Jonáš. Němci si budou moci svých rodin užít až v počtu deseti lidí. Kromě omezení chce Německo v boji s pandemií začít ve vetší míře využívat i rychlotesty, především u nejohroženějších skupin obyvatelstva. Země se připravuje také na vakcinaci, která by měla začít již v polovině prosince.

Merkelová se ohradila proti kritice, že vláda jedná jen ve jménu zdraví, ale o hospodářství se nestará. „Vždy jde o zdraví a hospodářství, zdraví a kulturu a tak dále,“ uvedla s tím, že ale bez zdraví by nic z toho nebylo. Z řad opozice, zejména z lavic Alternativy pro Německo, si ale během projevu vyslechla řadu nesouhlasných výkřiků.

Iniciativa The COVID Tracking Project uvádí, že v USA se aktuálně denně provede asi 1,8 milionu laboratorních testů, což by znamenalo míru pozitivity okolo deseti procent. Hospitalizace jsou na novém maximu v podobě 89 959 nemocných. „V některých oblastech budeme svědky přetížení systému zdravotní péče,“ prohlásil tento týden šéf amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield.

Současný nepříznivý vývoj provází obavy z dalšího zhoršení situace v souvislosti s obdobím nejpopulárnějších svátků, které začíná čtvrtečním Dnem díkůvzdání. Zdravotničtí experti i politici včetně nově zvoleného prezidenta Joea Bidena na Američany apelovali, aby omezili oslavy a svátek strávili ve svých domácnostech.

„Nedojde-li k obratu v postojích veřejnosti a lepšímu dodržování kontrolních zdravotnických opatření, pak je pravděpodobný vývoj k horšímu,“ řekl deníku The Washington Post epidemiolog a děkan Yale School of Public Health Sten Vermund.

Nejhorší situace v Rusku přetrvává v Moskvě

Rusko ve čtvrtek oznámilo rekordní přírůstky 25 487 nových případů a 524 úmrtí. Nejhorší situace z 85 ruských regionů přetrvává v Moskvě, kde za 24 hodin přibylo 6075 nových případů infekce. Moskevský starosta prodloužil dosavadní omezení do poloviny ledna s tím, že alternativou by byla jen úplná karanténa pro všechny Moskvany. Takto v režimu sebeizolace zůstávají senioři starší 65 let a zaměstnavatelé jsou povinni převést 30 procent zaměstnanců na práci z domova.

V Rusku, které má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo téměř 2,2 milionu lidí, z nichž 38 062 nákaze podlehlo.

Rekordní přírůstek 15 331 nově potvrzených případů nákazy koronavirem ve čtvrtek ohlásil rovněž ukrajinský ministr zdravotnictví Maksym Stepanov. Na Ukrajině s přibližně 42 miliony obyvatel se i s čtvrtečním rekordním přírůstkem nakazilo od jara 677 189 lidí, z nichž 11 717 zemřelo, poznamenal list Ukrajinska pravda s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví.

Ve středu na Slovensku přibylo na základě PCR testů 1953 infikovaných. To je nejvyšší denní přírůstek za poslední dva týdny, nyní má země 44 130 aktivních případů nákazy. Slovensko se zatím nechystá zopakovat plošné testování obyvatel, lidé se ale mohou nechat bezplatně otestovat antigenními testy, které jsou sice méně přesné než laboratorní PCR testy, umožňují ale poměrně rychle zjistit výsledek.



Izrael v uplynulých 24 hodinách zaznamenal 1068 nových případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od poloviny října. Ministři ale přesto přistupují na otevření nákupních center a trhů. Měsíční celoplošnou uzávěru Izrael zavedl 18. září. Vláda opatření již začala rozvolňovat, experti však před unáhleností varují, jelikož šíření nemoci se nyní po poklesu opět zrychluje.

Nákupní centra nejspíš budou smět otevřít již v pátek a otevřená zůstanou do 6. prosince. O páteční otevření usilovali majitelé s vidinou vyšších tržeb kvůli tradiční slevové akci Black Friday. Venkovní trhy se opět otevřou za přísných pravidel. Návštěvníci budou muset nosit roušky a dodržovat rozestupy. Omezena bude také kapacita. Na trzích ani v nákupních centrech nebude povoleno jíst.

Nákaza se potvrdila u švédského prince

Také švédský princ Carl Philip a jeho manželka Sofia se nakazili koronavirem. Královský palác v prohlášení uvedl, že oba mají mírné příznaky a v rámci možností se cítí dobře. Čtyřiasedmdesátiletý král Carl XVI. Gustaf podstoupí testy na virus SARS-CoV-2 v průběhu čtvrtka, stejně tak korunní princezna Viktoria a její manžel Daniel.

Švédsko od začátku epidemie zaznamenalo 230 514 případů nákazy koronavirem a 6555 úmrtí pacientů s covidem-19. Tamní vláda se dosud situaci snažila zvládnout bez plošných zákazů, nyní ale i Švédsko opatření výrazně zpřísňuje. Od minulého čtvrtka se například smí na veřejnosti setkávat pouze osm lidí, předtím to bylo 300.

Podle OSN pandemie dopadá nejvíce na ženy, na něž připadá práce v domácnosti

OSN ve své nové zprávě upozornila, že pandemie znamená mnohonásobně vyšší zatížení pro ženy, které musejí neplacenou prací v domácnosti a péčí o děti trávit mnohonásobně více času než dříve. „Pokud už před pandemií ženy pracovaly třikrát více než muži, tak vás ujišťuji, že teď se to množství ještě zdvojnásobilo,“ řekla zástupkyně OSN Anita Bhatiová.

Například v Egyptě připadalo už před pandemií na ženy více než devětkrát tolik práce v domácnosti než na muže, po nástupu koronaviru se zatížení egyptských žen zvýšilo o dalších 37 procent. V Thajsku před pandemií pracovaly ženy doma třikrát více než muži a nyní se objem jejich práce zvýšil o 68 procent.

„Jen v září v USA odešlo ze zaměstnání 865 tisíc žen, ale jen 200 tisíc mužů. Lze to většinou vysvětlit faktem, že je potřeba někoho, kdo by se postaral, a nikdo jiný to neudělá,“ uvedla Bhatiová. OSN ve zprávě vychází z průzkumů ve čtyřech desítkách zemí, přičemž se zaměřila zejména na ty chudší. V Evropě zkoumala například domácnosti v Srbsku, Albánii, Bosně či Bělorusku, Česko mezi vybranými zeměmi nebylo.

Celkový počet nakažených na světě podle dat americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) překonal 60 milionů. Prvenství v počtu infikovaných drží už od března USA s 12,6 miliony prokázanými nákazami. K dalším nejpostiženějším zemím patří Indie (9,2 milionu), Brazílie (6,1 milionu), Francie (2,2 milionu) a Rusko (2,1 milionu).