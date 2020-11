Sestry Mirabalovy zemřely v rákosí u silnice. Na jejich počest mezinárodní den bojuje proti násilí na ženách

Právě za nimi se v osudný den, 25. listopadu 1960, sestry Mirabalovy vypravily na návštěvu. V té době se už proslýchalo, že se chystá jejich vražda, nikdy ovšem neuvažovaly o tom, že by týdenní návštěvu manželů ve vězení vynechaly. Několik řidičů je však kvůli tomu odmítlo na místo dovézt, a proto Minerva požádala svého přítele Rufina de la Cruz, který souhlasil je do věznice přepravit. Na cestě zpět je však zastavilo auto. Jeho posádka přinutila sestry i Rufina vystoupit a odvezli je na předem určené místo, kde je ubili k smrti.

„Poté, co jsme je chytili, odvedli jsme je na místo nedaleko propasti, kde jsem nařídil Rojasovi Lorovi, aby vzal hole a vzal jednu z dívek pryč. Rozkaz provedl na místě a odvedl tu s dlouhými copy. Alfonso Cruz Valerio si vybral nejvyšší, já jsem vybral nejkratší a baculatější, Malleta šoféra. Nařídil jsem každému jít do rákosí na straně silnice, aby zůstali oddělení a aby oběti nebyly svědky popravy ostatních,“ popsal později jeden z vrahů, Ciríaco de la Rosa.

„To je pravda případu. Nechci klamat spravedlnost ani lidi. Snažil jsem se vyhnout katastrofě, ale nemohl jsem, protože jinak by nás všechny zabili,“ dodal. Patricii bylo 36 let, Minervě 34 let a nejmladší Antonii Maríe jen 25 let. Všechny po sobě zanechaly děti.