Pandemie v USA dál nabírá na síle, ukrajinský prezident je s covidem v nemocnici

Rovněž obyvatelé části Kypru budou muset kvůli rychlému nárůstu počtu nakažených koronavirem až do konce měsíce dodržovat přísnou karanténu. Oznámil to ministr zdravotnictví Konstantinos Ioannu. Omezení budou platit pro oblasti Pafos a Limassol na jihozápadě ostrova, kde se prakticky zastaví veřejný život. Lidé nebudou smět opouštět domovské okresy, zavřou se restaurace i nákupní centra, v noci bude zákaz vycházení.

Smutného maxima dosáhlo i Rusko, které oznámilo 21 608 nových případů nákazy koronavirem a rekordních 439 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo 19 851 případů a 432 úmrtí, uvedla agentura Reuters. V nejhůře postižené Moskvě úřady zpřísnily omezení. Od pátku do poloviny ledna budou muset mít noční kluby, bary a restaurace zavřeno od jedenácté večer do šesti do rána. Zákaz se týká také kulturních akcí s diváky. Divadla a kina smějí zaplnit sály do čtvrtiny kapacity.